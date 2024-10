Nubifragio a Ischia: le strade diventano fiumi. Il video (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ischia, 22 ottobre 2024 – strade come fiumi sull'isola di Ischia, dove nel tardo pomeriggio di oggi si è abbattuto un violento Nubifragio. La pioggia si è concentrata soprattutto nel comune capoluogo dove, secondo i dati del pluviometro della Protezione Civile, in un'ora sono caduti oltre 32 millimetri di acqua. Diverse strade di Ischia Porto si sono trasformate – appunto – in torrenti, specialmente nella zona dei Pilastri dove la furia dell'acqua che scende da Barano ha trascinato via anche alcuni scooter in sosta. Disagi anche a Ischia Ponte, a via delle Ginestre, e in alcune aree del comune di Barano. Allagamenti si sono registrati a Forio e sul lungomare tra Casamicciola e Lacco Ameno, mentre diversi tombini sono saltati lungo le principali arterie stradali. Quotidiano.net - Nubifragio a Ischia: le strade diventano fiumi. Il video Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 –comesull'isola di, dove nel tardo pomeriggio di oggi si è abbattuto un violento. La pioggia si è concentrata soprattutto nel comune capoluogo dove, secondo i dati del pluviometro della Protezione Civile, in un'ora sono caduti oltre 32 millimetri di acqua. DiversediPorto si sono trasformate – appunto – in torrenti, specialmente nella zona dei Pilastri dove la furia dell'acqua che scende da Barano ha trascinato via anche alcuni scooter in sosta. Disagi anche aPonte, a via delle Ginestre, e in alcune aree del comune di Barano. Allagamenti si sono registrati a Forio e sul lungomare tra Casamicciola e Lacco Ameno, mentre diversi tombini sono saltati lungo le principali arterie stradali.

