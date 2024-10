Tvzap.it - McDonald’s, un morto e decine di malori dopo aver mangiato il panino

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), undiil nuovo. Un brutto momento per la nota catena di fast food americana. Negli Stati Uniti l'agenzia sanitaria Cdc( Centers for Disease Control and Prevention) ha lanciato un allarme:di persone avrebbero infatti accusatoconsumato unprodotto nei ristoranti. Una persona avrebbe anche perso la vita in seguito ad una contaminazione. Cosa sappiamo. caso di contaminazione nei panini Non è la prima volta che la catena di fast foodfinisce nell'occhio del ciclone. Tuttavia, il nuovo caso ha destato particolarmente preoccupazione per il numero di persone coinvolte.