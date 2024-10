Livorno come Firenze | sindaco anticipa chiusura minimarket

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), ilLuca Salvetti ha firmato l’ordinanza immediatamente esecutiva, relativa alla limitazione dell’apertura oraria deiche si trovano in alcune zone “attenzionate da tempo dalle forze dell’ordine per situazioni di grave incuria, degrado e criminalità”.ta deivarata anche acon la sindaca Sara Funaro. Gli esercizi commerciali in questione devono chiudere alle ore 20 per una durata di 90 giorni consecutivi e ininterrotti. L’inosservanza degli obblighi e dei divieti dell’ordinanza firmata dalSalvetti comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell’attività ad opera del Questore, ai sensi dell’art 100 del TULPS.