Iltempo.it - La strategia delle toghe, così il "piano" di Patarnello viene messo in pratica

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Era già tutto previsto. Anzi, era scritto in quella mail, svelata da Il Tempo, che il procuratore della Cassazione Marco Paternello aveva mandato sabato scorso alla mailing list dell'Anm. Perché tutte le mosse, messe in campo in queste ore dallerosse contro il governo, seguono l'indirizzo tracciato dal big di Magistratura democratica. E poco conta l'appello alla collaborazione tra le Istituzioni lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per tentare di attenuare lo scontro tra governo e magistratura. Quella magistratura fa orecchie da mercante e porta avanti il manifesto di, con la chiamata alle armi di Anm e Csm. L'ermellino di rosso vestito sosteneva che «l'attacco alla giurisdizione non è mai statoforte, forse neppure ai tempi di Berlusconi. In ogni caso oggi è un attacco molto più pericoloso e insidioso per molte ragioni.