La SSC Napoli risponde a Dalma Maradona | Le porte dello stadio sono aperte

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il club azzurro chiarisce le polemiche: nessun divieto per le figlie del Pibe de Oro La SSCha chiarito la propria posizione in merito alle recenti dichiarazioni di, figlia di Diego Armando, sul presunto divieto di entrare allointitolato al padre. Attraverso il CorriereSport, il club azzurro ha voluto precisare che non c’è alcun ostacolo pere Gianinna: “Ilaspetta allole signoree Gianinnae tutti gli erediogni qualvolta avranno il piacere di assistere a una partita della squadra“. La risposta del club arriva a seguito delle dichiarazioni di, rilasciate durante la cerimonia del premio “Per Sempre con Diego“, in cui aveva affermato di non poter entrare nellodedicato a suo padre. “Anche io tifo, ma non posso entrare allo