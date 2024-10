Il nuovo ruolo di Barella nell’Inter (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Simone Inzaghi sta provando a inventarsene un`altra delle sue. Dopo aver scoperto Calhanoglu regista rinunciando a cuor leggero a Brozovic (prima Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Simone Inzaghi sta provando a inventarsene un`altra delle sue. Dopo aver scoperto Calhanoglu regista rinunciando a cuor leggero a Brozovic (prima

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Congresso ANCI Lazio : elezione di Daniele Sinibaldi a nuovo presidente e il ruolo di Riccardo Varone - Facebook WhatsApp Twitter La giornata congressuale di ANCI Lazio si è conclusa con l’elezione di Daniele Sinibaldi, Sindaco di Rieti e già Vice Presidente Vicario, nel ruolo di nuovo Presidente. Accanto a lui, Riccardo Varone, Sindaco di ... (Gaeta.it)

Bonucci - pronto un nuovo ruolo in Nazionale : ecco cosa farà l’ex difensore della Juve - La prima svolta per la carriera di Leonardo Bonucci dopo il ritiro da calciatore sta per arrivare: nuovo ruolo in Nazionale (Golssip.it)

Bonucci - nuovo ruolo in Nazionale : sarà un collaboratore dell'Italia Under 20 - La prima svolta per la carriera di Leonardo Bonucci dopo il ritiro da calciatore è finalmente arrivata o meglio, sta per arrivare. L`ex difensore... (Calciomercato.com)