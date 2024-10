Il lato oscuro di sedotta da cartomanti astrologi e medium

Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il “nascosto” della principessa Diana: un viaggio nel regno spirituale Lady Diana, l’amata “principessa del popolo”, tragicamente scomparsa il 31 agosto 1997 in un incidente d’auto nel tunnel dell’Alma a Parigi, è stata oggetto di innumerevoli storie. Tuttavia, pochi conoscono il suopiù misterioso e spirituale. Dietro i riflettori reali, le giornate di Diana erano piene di appuntamenti con sensitivi,e altri consiglieri mistici. Una ricerca di guida in mezzo ai tumulti reali Mentre il suo matrimonio con il principe Carlo andava in pezzi e le pressioni della vita reale si intensificavano, Diana cercava conforto e risposte in modi non convenzionali. Nella sua ricerca di pace, si rivolse a terapie alternative come l’irrigazione del colon, la riflessologia, l’aromaterapia, l’agopuntura e l’ipnoterapia.