Il creatore di One Piece dice che la nuova pausa è legata alla serie live-action di Netflix (Di mercoledì 23 ottobre 2024) One Piece è in circolazione da decenni e si è guadagnato i suoi alti meriti. Dal punto di vista della pubblicazione, il manga è una delle serie più affidabili sul mercato, e dobbiamo ringraziare il creatore Eiichiro Oda. L’artista lavora come un pazzo tutto l’anno per dare vita alla ciurma di Cappello di Paglia, ma ha bisogno di riposare. In effetti, il manga è in pausa in questo momento, ma Oda non si sta certo riposando, visto che la pausa è legata al successo live-action di Netflix. Oh sì, avete letto bene. Oda si è preso una pausa da One Piece per lavorare a One Piece. Durante una recente apparizione televisiva, Oda ha detto ai fan che la sua ultima pausa è legata alla serie live-action di Netflix, che sta girando la seconda stagione. Nerdpool.it - Il creatore di One Piece dice che la nuova pausa è legata alla serie live-action di Netflix Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Oneè in circolazione da decenni e si è guadagnato i suoi alti meriti. Dal punto di vista della pubblicazione, il manga è una dellepiù affidabili sul mercato, e dobbiamo ringraziare ilEiichiro Oda. L’artista lavora come un pazzo tutto l’anno per dare vitaciurma di Cappello di Paglia, ma ha bisogno di riposare. In effetti, il manga è inin questo momento, ma Oda non si sta certo riposando, visto che laal successodi. Oh sì, avete letto bene. Oda si è preso unada Oneper lavorare a One. Durante una recente apparizione televisiva, Oda ha detto ai fan che la sua ultimadi, che sta girando la seconda stagione.

