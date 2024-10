Basket, Eurolega 2024/2025: Virtus Bologna, ecco la prima vittoria. Impresa in casa del Partizan Belgrado (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La cronaca del match tra Partizan Belgrado e Virtus Segafredo Bologna 69-70, valido per la quinta giornata della regular season dell’Eurolega 2024/2025 di Basket. Impresa in Serbia per i ragazzi di coach Luca Banchi, che conquistano la prima vittoria stagionale in Europa dopo quattro sconfitte. Una partita di grande generosità e lucidità difensiva da parte delle “V” nere, che inseguono per gran parte della partita salvo poi piazzare la zampata decisiva nel finale. Mattatore assoluto Will Clyburn, che con 27 punti trascina Bologna al successo. Pesantissimi però anche i 12 punti, 10 rimbalzi e 3 assist di Isaia Cordinier. Non bastano al Partizan i 20 punti con 32 di valutazione da parte di Tyrique Jones, oltre ai 14 dell’ex Iffe Lundberg. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La cronaca del match traSegafredo69-70, valido per la quinta giornata della regular season dell’diin Serbia per i ragazzi di coach Luca Banchi, che conquistano lastagionale in Europa dopo quattro sconfitte. Una partita di grande generosità e lucidità difensiva da parte delle “V” nere, che inseguono per gran parte della partita salvo poi piazzare la zampata decisiva nel finale. Mattatore assoluto Will Clyburn, che con 27 punti trascinaal successo. Pesantissimi però anche i 12 punti, 10 rimbalzi e 3 assist di Isaia Cordinier. Non bastano ali 20 punti con 32 di valutazione da parte di Tyrique Jones, oltre ai 14 dell’ex Iffe Lundberg.

