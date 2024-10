Apre la scuola di recitazione per tutti a Tegoleto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A scuola di Teatro: al via i corsi di recitazione al Teatro Moderno di Tegoleto "tutti a scuola di Teatro". Al Teatro Moderno di Tegoleto, in parallelo alla nuova stagione teatrale 2024/25, prendono il via anche quest’anno i corsi di recitazione e narrazione con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana. I corsi di recitazione per bambini, ragazzi ed adulti, offrono a chiunque la possibilità di avvicinarsi all’Arte Teatrale e di apprendere le basi fondamentali sia sceniche che culturali. tutti gli allievi prendono parte attiva alla messa in scena degli spettacoli che si preparano nel corso dell’anno. I corsi, sia pomeridiani che serali con frequenza settimanale, rappresentano una opportunità per chi ha voglia di sperimentare la recitazione e seguire un percorso creativo, divertente e stimolante. Lanazione.it - Apre la scuola di recitazione per tutti a Tegoleto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Adi Teatro: al via i corsi dial Teatro Moderno didi Teatro". Al Teatro Moderno di, in parallelo alla nuova stagione teatrale 2024/25, prendono il via anche quest’anno i corsi die narrazione con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana. I corsi diper bambini, ragazzi ed adulti, offrono a chiunque la possibilità di avvicinarsi all’Arte Teatrale e di apprendere le basi fondamentali sia sceniche che culturali.gli allievi prendono parte attiva alla messa in scena degli spettacoli che si preparano nel corso dell’anno. I corsi, sia pomeridiani che serali con frequenza settimanale, rappresentano una opportunità per chi ha voglia di sperimentare lae seguire un percorso creativo, divertente e stimolante.

