Andrea il fungaiolo che ha incontrato l’orso | I graffi? Non mi ha aggredito Spero che non lo uccidano

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La foto della sua schienaata dalhanno fatto il giro del web. Eppure, boscaiolo e operaio comunale di Bleggio Superiore (Tn), 33 anni, non vuole che l’animale sia abbattuto o portato via dal Trentino. «Non uccidetelo, voleva solo difendersi», dice oggi in un’intervista a La Stampa. Nella quale racconta che il plantigrado lo ha «sorpreso d’improvviso alle spalle, mi ha buttato a terra e mi ha schiacciato ripetutamente con le zampe mentre io, mani sulla testa, cercavo di proteggermi. Strizza? Tanta». La provincia è pronta alla «rimozione» degli orsi pericolosi. Come è successo per KJ1, il più vecchio esemplare della zona con i suoi 22 anni. E domenica 3 novembre è in programma una consultazione in tredici comuni della Val di Sole sulla convivenza con orsi e lupi.