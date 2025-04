Anteprima24.it - Dalla questione idrica alle regionali: confronto a Grottaminarda

Tempo di lettura: 3 minutiIstituzioni e la politica, in vista degli eventi politici che a breve riguarderanno la nostra popolazione, affronti tutti gli aspetti del “problema acqua” in Irpinia, in maniera informata. Oggi in questo convegno abbiamo imparato tanto insieme agli studenti». Così il Sindaco di, Marcantonio Spera, al termine del convegno tenutosi nell’Aula Magna dell’Istituto “San Tommaso d’Aquino”, plesso di via Perazzo, sul tema: “Le risorse idriche dell’Irpinia: una ricchezza da governare”; il primo cittadino ha esortato il Comitato Civico per l’Acqua a rilanciare, a proseguire questa divulgazione nelle scuole ed in ogni altra occasione pubblica, affinchè attraverso la denuncia vi possa essere un’analisi vera di quello che è attualmente il problema e di quello che potrà essere nel futuro.