Traffico Roma del 11-04-2025 ore 16 | 30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare in colonna 20 a causa di un incidente in carreggiata interna tra Cassia e l'area di servizio Settebagni incidente anche sull'autosole in fila tra Valmontone e la diramazione diSud in questa direzione sulla stessa nazione Sud code per un veicolo in panne tra il raccordo anulare Monteporzio Verso l'auto Sole Viale Ostiense da oggi fino al prossimo 13 di aprile Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione il primo auto storica Honda live tour previste modifiche alla viabilità tra via Giuseppe Acerbi e via del Porto Fluviale attenzione alla segnaletica via Monte Mario per lavori alla rete fognaria resta chiusa via Giovanni tra via Pieve di Cadore via Stresa al momento non si conosce la data esatta della riapertura inevitabili ripercussioni in tutta l'area circostante lavori di notte sulla tangenziale est è chiuso dalle 22 alle tratto tra via Salaria viale di Tor di Quinto in direzione dello Stadio Olimpico con obbligo di uscita sulla complanare per via Salaria contestualmente Attiva una riduzione di carreggiata in direzione di San Giovanni tra viale di Tor di Quinto è l'uscita per via Salaria