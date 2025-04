Oasport.it - LIVE Musetti-Tsitsipas 0-3, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: il greco è subito in fuga nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 In rete il rovescio in uscita dal servizio.30-15 Per la prima voltapropositivo. Domina lo scambio e chiude con lo smash.15-15fa male con il diritto e costringe l’azzurro a sbagliare.15-0 Battuta vincente di.Lorenzoha chiesto l’intervento del medico per un problema al tallone. Pazzesco. Il dottore dà un antinfiammatorio all’azzurro.0-3 Ancora servizio e diritto. L’ellenico è già indopo 11 minuti di partita.40-15 Servizio e diritto per il. Ripetiamo: quando è in vantaggio, è dura contro di lui.30-15 Doppio fallo per.30-0 Servizio vincente del.15-0non c’è in questo avvio. Altro rovescio in rete.0-2 Break immediato. In rete il back di rovescio. La partita è iniziata proprio nel modo peggiore possibile.