Probabili formazioni Juve Lecce: le ultime sulle possibili scelte di Tudor. Le idee del tecnico per il match dell'Allianz Stadium

di RedazionentusNews24: ecco lenovitàdi Igor. Ledell’allenatore per ilSky ha inquadrato ledi, sfida valida per la 32ª giornata di Serie A in programma sabato alle 20.45 all’Allianz. Igorconferma il 3-4-2-1, con Kalulu, Renato Veiga e Kelly davanti a Di Gregorio. A centrocampo, al posto dell’acciaccato Thuram, dovrebbe vedersi McKennie al fianco di Locatelli, con Nico Gonzalez a destra e uno fra Cambiaso e Weah a sinistra. In avanti, Yildiz e Koopmeiners favoriti sulla trequarti alle spalle di Vlahovic.NTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, McKennie, Locatelli, Cambiaso/Weah; Yildiz, Koopmeiners; Vlahovic.