Thunderbolts | Riuscirà il nuovo film Marvel a salvare il box office?

Il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi per il box, ma l'uscita di "" potrebbe cambiare le carte in tavola. Dopo l'apertura da record di "A Minecraft Movie", l'industria cinematografica spera che ilrisollevi le sorti. Ma cosa possiamo aspettarci da questo team di anti-eroi? Previsioni al Box: "" Saprà Conquistare il Pubblico?Le prime stime indicano un'apertura tra i 63 e i 77 milioni di dollari negli Stati Uniti. Pur non essendo un risultato paragonabile ai grandi successi degli Avengers, è importante considerare che "" introduce ungruppo di personaggi, guidati da Sebastian Stan, noto come Bucky Barnes o Winter Soldier.questo team di eroi di serie B a superare le aspettative? Il Successo Dipende dalla Reazione del PubblicoLa chiave del successo di "" risiede nell'accoglienza del pubblico.