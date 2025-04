Fratoianni Sallusti Orsini Pini e Feltri ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi il 12 aprile sul Nove Con Travaglio e Scanzi

Nove con “Accordi&Disaccordi”, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi che torna sabato 12 aprile alle 21:30. Tra gli ospiti in studio il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti. Nell’intervista a due, si confronteranno Agnese Pini, direttrice de La Nazione e di Quotidiano nazionale e il professore di Sociologia del Terrorismo alla Luiss Alessandro Orsini. Spazio infine per l’intervista esterna con il direttore editoriale de Il Giornale Vittorio Feltri.Al centro del dibattito la discussione parlamentare sulle mozioni di maggioranza e opposizione su riarmo e sostegno all’Ucraina e il caos scatenato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui dazi. Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi commenteranno i fatti più importanti della settimana. Ilfattoquotidiano.it - Fratoianni, Sallusti, Orsini, Pini e Feltri ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi il 12 aprile sul Nove. Con Travaglio e Scanzi Leggi su Ilfattoquotidiano.it Nuovo appuntamento con l’attualità e la politica sulcon “Accordi&Disaccordi”, il talk di approfondimento condotto da Lucache torna sabato 12alle 21:30. Tra gliin studio il segretario di Sinistra Italiana Nicolae il direttore de Il Giornale Alessandro. Nell’intervista a due, si confronteranno Agnese, direttrice de La Nazione e di Quotidiano nazionale e il professore di Sociologia del Terrorismo alla Luiss Alessandro. Spazio infine per l’intervista esterna con il direttore editoriale de Il Giornale Vittorio.Al centro del dibattito la discussione parlamentare sulle mozioni di maggioranza e opposizione su riarmo e sostegno all’Ucraina e il caos scatenato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui dazi. Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marcoe il giornalista Andreacommenteranno i fatti più importanti della settimana.

Fratoianni, Sallusti, Orsini, Pini e Feltri ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi il 12 aprile sul Nove. Accordi e Disaccordi | Puntata 26 ottobre 2024. Ne parlano su altre fonti

Fratoianni: Impressionante silenzio dei media sullo sciopero dei metalmeccanici - A me pare scandaloso che questa notizia sia stata cancellata.” Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ... (quotidiano.net)

Fratoianni e la moglie Piccolotti in imbarazzo per la Tesla in garage. La deputata: "Vi racconto tutta la verità" - Fratoianni gira con una Tesla. Ma non è sua, assicura il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, bensì della sua compagna. Elisabetta Piccolotti. Anche lei deputata di Avs. La notizia, rivelata dal ... (today.it)

Ue, Fratoianni: "Io coerente e la scelta di Giuseppe Conte legittima" - Ue, Fratoianni: "Io coerente e la scelta di Giuseppe Conte legittima" I cani di Chernobyl sono un mistero per la scienza: ecco come le radiazioni hanno mutato i randagi The Voice Senior ... (msn.com)