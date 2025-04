Tre nuove proposte di legge su intelligenza artificiale tutela dei minori e lotta ai profili falsi sui social

Wired.it - Tre nuove proposte di legge su intelligenza artificiale, tutela dei minori e lotta ai profili falsi sui social Leggi su Wired.it A firmarle i deputati del Partito democratico Anna Ascani, Chiara Braga, Marianna Madia e Piero De Luca. Che cosa vogliono ottenere

Tre nuove proposte di legge su intelligenza artificiale, tutela dei minori e lotta ai profili falsi sui social. L'assessore Righini ha illustrato in commissione la proposta di legge per il riordino di alcune aree naturali protette. Irpef 2025: le 3 aliquote e gli scaglioni. Proposta di legge per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di stipendio: scontro alla Camera. Legge di bilancio 2025: gli emendamenti proposti dalla per l’università e la ricerca. Pene più severe per chi maltratta gli animali: via libera alla Camera a proposta di legge. Ne parlano su altre fonti

INTERNET, BRAGA: DA PD 3 PROPOSTE PER TUTELA PERSONE E DEMOCRAZIA - Roma, 10 apr- “Abbiamo presentato tre proposte di legge del Partito democratico con l'obiettivo di proporre un avanzamento della legislazione italiana sulla regolazione dell'uso dell'intelligenza art ... (9colonne.it)

Riforma IRPEF 2025: nuove aliquote fiscali semplificate - La Legge di Bilancio 2025 ha formalizzato il sistema a tre aliquote ... medio-bassi è ancora rilevante e potrebbe portare a nuove proposte di modifica. La trasformazione dell’IRPEF in una ... (msn.com)

POLITICA Nuova legge della Regione Puglia: voucher sportivi fino a 400 euro per i minori - È stata approvata all’unanimità la proposta di legge che introduce i “voucher strutturali per l’attività sportiva dei minori” in Regione Puglia. La nuova ... ha fino a tre figli ... (statoquotidiano.it)