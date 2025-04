Movieplayer.it - Katy Perry e la futura moglie di Jeff Bezos lunedì partiranno per lo spazio con un equipaggio al femminile

La popstar e Lauren Sánchez saranno in viaggio tra pochi giorni insieme ad altre personalità per un evento davvero unico.si prepara a lanciarsi nelloinsieme ad altre cinque donne, tra cui la giornalista Gayle King, a bordo di una navicella Blue Origin, nella giornata di. Insieme a lei salirà a bordo anche ladi, Lauren Sánchez, per un viaggio tutto alche si preannuncia storico, anche in relazione alle personalità che vi parteciperanno.pronta a volare nello"Non ho tempo per essere nervosa, non ho tempo per preoccuparmi" ha dichiaratoa Elle Magazine "Proverò qualcosa quando inizieranno con il conto alla rovescia, 10, 9, 8, 7, .