Esorcista lancia acqua santa sui fan di un concerto death metal alla discoteca Alcatraz di Milano | “Pentitevi”

alla discoteca Alcatraz di Milano il sedicente "cacciatore di demoni", noto sui social come padre David, ha benedetto con sale e acqua santa i fan che stavano aspettando l'inizio del concerto death metal della band polacca Behemoth. Leggi su Fanpage.it Mercoledì pomeriggio davantidiil sedicente "cacciatore di demoni", noto sui social come padre David, ha benedetto con sale ei fan che stavano aspettando l'inizio deldella band polacca Behemoth.

