Il modello del Mes per la Difesa europea La proposta all’Ecofin

La questione dellaentra nel cuore dell’agenda economica dell’Unione. Alla riunione informale dell’Ecofin in corso a Varsavia, dove i ministri dell’Economia e delle Finanze si confrontano sul nuovo quadro fiscale dell’Unione, è infatti anche l’occasione per mettere sul tavolo – accanto ai vincoli di bilancio e alle traiettorie di crescita – la questione strategica della sicurezza comune con un’attenzione crescente a come finanziare il riarmo europeo.In rappresentanza dell’Italia c’è il ministro Giancarlo Giorgetti, reduce dalla presentazione del Documento di economia e finanza, nel corso della quale ha dichiarato come il governo stia “effettuando le opportune valutazioni nell’ambito dellacomunee degli impegni presi a livello dell’Alleanza Atlantica”. A livello europeo, ha sottolineato il ministro, “assume potenzialmente grande rilevanza l’annuncio della Commissione sul piano Defence Readiness 2030”, che tra i suoi pilastri include ladi attivare una clausola di salvaguardia nazionale.