Crema pasticcera gli ingredienti e i trucchi per renderla densa

Crema pasticcera è uno dei grandi classici della pasticceria italiana, base di innumerevoli dessert. Prepararla in casa con la giusta densità e cremosità regala una soddisfazione unica: gustare una Crema vellutata e profumata di vaniglia, perfetta da sola o per farcire i nostri dolci. Non a caso, per un Maestro come Iginio Massari la Crema pasticcera è "l'espressione della maestria" di un pasticcere?. Si tratta infatti di un preparato all'apparenza semplice ma che richiede attenzione nei dettagli.Di seguito scopriremo la ricetta classica con ingredienti precisi e passaggi chiari, e i trucchi dei pasticceri per ottenere una Crema densa e cremosa.ingredienti e preparazione della Crema pasticcera classicaingredienti (per circa 500 g di Crema):Latte intero – 500 mlTuorli d'uovo – 5 (da uova medie, circa 90 g)Zucchero – 120 gAmido di mais (maizena) – 40 g (oppure amido di riso per una Crema più delicata)Baccello di vaniglia – 1 (oppure 1 cucchiaino di estratto di vaniglia)Scorza di limone – 1 pezzetto (solo parte gialla, facoltativa)Preparazione passo passo:Aromatizzare il latte: versate il latte in un pentolino, aggiungete il baccello di vaniglia inciso (e i semi raschiati) e la scorza di limone.

