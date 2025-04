I giocatori dell’Arsenal possono rimanere sul Cloud Nine afferma Arteta in vista di Brentford Clash

Leggi su Justcalcio.com

Mikelnon ha intenzione di riportare i suoiarsenali sulla terra. Invece spera di poter usare l'adrenalina generata dalla vittoria infrasettimanale sul Real Madrid quandovisiterà gli Emirati domani.L'Arsenal ha martellato i campioni europei 3-0 martedì sera per rivendicare un vantaggio comandante nella loro Champions League, un pareggio per quarti di finale prima del ritorno in Spagna la prossima settimana.Invece di cercare di mantenere i piedi dei suoia terra,spera di poter mantenere lo slancio quando affrontano le api a medio tavolo.L'unica reazione accettabile al doppio calcio di punizione di Declan: Guarda il panchina della nostra vittoria sul Real Madrid ora – Arsenal (@arsenal) 10 aprile 2025Ha detto: "Non si tratta di riportarli indietro, ora sta mantenendo quell'energia e quel momento e usarlo versoe il gioco molto difficile che dovremo affrontare contro una squadra che quando guardi quello che hanno fatto, è semplicemente incredibile, è notevole, è una bella storia.