Oasport.it - ATP Montecarlo 2025, risultati 11 aprile: anche Davidovich Fokina e De Minaur in semifinale

In attesa del match tra Lorenzo Musetti ed il greco Stefanos Tsitsipas, campione in carica, si conoscono i nomi dei primi tre semifinalisti del tabellone di singolare del Rolex Monte-Carlo Mastersdi tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso sulla terra battuta outdoor del Principato di Monaco.Sul Court Rainier III risulta già definita ladella parte bassa del tabellone, che vedrà andare in scena un derby spagnolo: Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, piega in rimonta il numero 12 del seeding, il transalpino Arthur Fils, sconfitto dopo due ore e mezza di battaglia con lo score di 4-6 7-5 6-3.A sfidarlo nel penultimo atto sarà il connazionale Alejandro, che nell’unico incontro di giornata privo di teste di serie sul campo di gioco piega l’australiano Alexei Popyrin, battuto con lo score di 6-3 6-2 in un’ora e dieci minuti di gioco.