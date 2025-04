Iodonna.it - Che cos’è la SLA, la malattia che ha colpito l’attore Eric Dane

La notizia annunciata dallo stesso, celebre per il ruolo di “McSteamy” in Grey’s Anatomy, ha suscitato l’interesse e l’attenzione di tutti sulla SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA),neurodegenerativa rara ma famosa per la sua evoluzione rapida e per la disabilità grave che comporta. Colpisce ogni anno circa 2-3 persone ogni 100.000 abitanti. Celebri altri casi di Sla riguardano Stephen Hawking, il famoso fisico teorico che ha convissuto con laper oltre 50 anni, uno dei pochi caso di lunga sopravvivenza. Ma cos’è esattamente questa, come si manifesta e si sviluppa?, il dottor Sloan di “Grey’s Anatomy” rivela: «Ho la SLA» X Cosa succede nel corpo durante la SLANella Sla, i motoneuroni, che trasmettono i segnali dal cervello ai muscoli, progressivamente degenerano e muoiono.