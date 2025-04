Botte insulti e minacce di morte alla compagna | divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 31enne

Botte e insulti alla compagna, divieto di avvicinamento alla compagna e braccialetto elettronico per un cittadino colombiano. I fatti risalgono al marzo scorso quando una donna, stanca dei ripetuti atteggiamenti violenti del compagno, dopo l’ennesima lite, ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri della stazione di Urgnano che sono intervenuti. Il 7 aprile, infatti, i militari hanno notificato a un cittadino colombiano di 31 anni un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Gip di Bergamo. La misura prevede l’applicazione del braccialetto elettronico e l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri dalla vittima, dalla sua residenza, dal luogo di lavoro e dai luoghi da lei abitualmente frequentati.La misura è scaturita da una complessa attività investigativa avviata nel mese di marzo, quando una giovane donna di 26 anni si è rivolta ai carabinieri riferendo episodi di aggressione fisica e verbale da parte del convivente. Bergamonews.it - Botte, insulti e minacce di morte alla compagna: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 31enne Leggi su Bergamonews.it Urgnano.diper un cittadino colombiano. I fatti risalgono al marzo scorso quando una donna, stanca dei ripetuti atteggiamenti violenti del compagno, dopo l’ennesima lite, ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri della stazione di Urgnano che sono intervenuti. Il 7 aprile, infatti, i militari hanno notificato a un cittadino colombiano di 31 anni un’ordinanza didipersona offesa, emessa dal Gip di Bergamo. La misura prevede l’applicazione dele l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri dvittima, dsua residenza, dal luogo di lavoro e dai luoghi da lei abitualmente frequentati.La misura è scaturita da una complessa attività investigativa avviata nel mese di marzo, quando una giovane donna di 26 anni si è rivolta ai carabinieri riferendo episodi di aggressione fisica e verbale da parte del convivente.

