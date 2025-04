Sololaroma.it - Dybala senza sosta, via alla fase 2 del lavoro: quando a disposizione della Roma?

Leggi su Sololaroma.it

Un dato aveva fatto subito scalpore con riguardo adall’arrivo di Ranieri in poi. Il fatto di aver recuperato un’integrità fisica invidiabile, che non gli apparteneva ormai da anni, nei quali aveva sempre dovuto giocare con il freno a mano tirato e con un orecchio teso ai segnalisua muscolatura. La stangata però è arrivata proprio nel periodo peggiore, appena prima un rush finale, ricco di scontri al vertice propedeuticiconquista del 4° posto, nel quale la sua pre, per tecnica e leadership, sarebbe risultata fondamentale per la.Come contro la Juventus invece, la Joya sarà sugli spalti a sostenere la squadra insieme a tutto il popolo giallorosso, in un momento di riposo droutine che, tra i corridoi di Trigoria, sta vivendo ormai da qualche settimana. È infatti unche sta lavorando, tanto al centro sportivo quanto a casa, per recuperare dallo spinoso infortunio al tendinecoscia sinistra che lo ha costretto all’operazione chirurgica, ed è ora pronto ad entrare nella2 del recupero: trattasi diin piscina e pesi per non perdere il tono muscolare, come da programma.