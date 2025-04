Il principe Harry a sorpresa a Leopoli visita i feriti di guerra

principe Harry è il primo membro senior della famiglia reale britannica a visitare l’Ucraina dal 2022. A Leopoli, ha incontrato i feriti di guerra al Superhumans Center, accompagnato da veterani della Invictus Games Foundation. Ha anche discusso con la ministra dei veterani Natalia Kalmykova, mostrando supporto ai soldati ucraini. Panorama.it - Il principe Harry a sorpresa a Leopoli visita i feriti di guerra Leggi su Panorama.it Ilè il primo membro senior della famiglia reale britannica are l’Ucraina dal 2022. A, ha incontrato idial Superhumans Center, accompagnato da veterani della Invictus Games Foundation. Ha anche discusso con la ministra dei veterani Natalia Kalmykova, mostrando supporto ai soldati ucraini.

Il principe Harry a sorpresa a Leopoli visita i feriti di guerra. Il principe Harry a sorpresa a Leopoli visita i feriti di guerra. Il principe Harry a sorpresa a Leopoli visita i feriti di guerra. Il principe Harry a sorpresa a Leopoli visita i feriti di guerra. Il principe Harry a sorpresa a Leopoli, in visita ai feriti di guerra. Principe Harry in Ucraina, la visita a sorpresa: ecco chi ha incontrato. Ne parlano su altre fonti

Il principe Harry a sorpresa a Leopoli visita i feriti di guerra - Il principe Harry è il primo membro senior della famiglia reale britannica a visitare l'Ucraina dal 2022. A Leopoli, ha incontrato i feriti di guerra al ... (panorama.it)

Harry in Ucraina, la visita (a sorpresa) tra i feriti di guerra in una clinica a Leopoli - Il principe Harry è andato a sorpresa in Ucraina, dove ha incontrato i feriti di guerra durante una visita a una clinica per ... (msn.com)

Il principe Harry in Ucraina, visita a sorpresa in una clinica che cura feriti di guerra - Il duca di Sussex a Leopoli accompagnato da un gruppo della Invictus Games Foundation, tra cui alcuni veterani che hanno seguito un percorso di riabilitazione ... (msn.com)