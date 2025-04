Iodonna.it - Un avvincente dramma sportivo, appassionato ed epico, che tiene lo sport sempre fuori campo. Al centro della trama, la nascita delle mitiche sneakers ispirate a Michael Jordan

Air – La storia del grande salto – in onda questa sera alle 21.20 su Rai 2 – è l’ultimo film da regista di Ben Affleck, presente nel cast assieme all’amico diMatt Damon. La storia messa in scena è quellasneaker AirNike, scarpe che – lanciate nel 1984 – hanno rivoluzionato non solo il mondo del basket ma anche lo street style. La favola infranta di Jennifer Lopez e Ben Affleck: 20 anni di passione, incomprensioni e liti X Leggi anche › Ben Affleck rompe il silenzio sul divorzio da Jennifer Lopez: «Nessuno scandalo, nessuna soap opera» Air – La storia del grande salto, ladel film sulle scarpe Nike di1984, Beaverton (Oregon).