Firenze principio di incendio ai giardini Caponnetto

Firenze, 11 aprile 2025 – Un principio di incendio sull’argine dell’Arno ai giardini Caponnetto a Firenze. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 11 aprile. L’erba sull’argine ha iniziato a prendere fuoco. Fumo bianco si è lentamente alzato. Lanciato l’allarme al 112, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha estinto in poco tempo il principio di incendio. Lanazione.it - Firenze, principio di incendio ai giardini Caponnetto Leggi su Lanazione.it , 11 aprile 2025 – Undisull’argine dell’Arno ai. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 11 aprile. L’erba sull’argine ha iniziato a prendere fuoco. Fumo bianco si è lentamente alzato. Lanciato l’allarme al 112, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha estinto in poco tempo ildi

Firenze, principio di incendio ai giardini Caponnetto. Firenze, principio di incendio ai giardini Caponnetto. Fiamme su treno partito da Genova: paura a bordo. Principio di incendio su un Freccia Argento, treno evacuato e interruzione a Lastra a Signa. Inizio di incendio su un treno a Lastra a Signa: chiusa la stazione. Ipotesi: problema sulle batterie del convoglio. Lastra a Signa, principio d’incendio su un Frecciargento: treno evacuato, chiusa la stazione. Ne parlano su altre fonti

Principio incendio, fuori i visitatori dal Castello Sforzesco - Un principio di incendio si è sviluppato intorno alle 11 all'interno del Castello Sforzesco di Milano. Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo sotto controllo le fiamme che si erano sviluppate a c ... (ansa.it)

Nuovo incendio all'ex Meccanotessile a Firenze - Nuovo incendio all'ex Meccanotessile a Firenze. I Vigili del Fuoco sono intervenuti dalle ore 16:35 in via Maestri del Lavoro, presso l’ex Meccanotessile, per un incendio di masserizia e rifiuti ... (055firenze.it)

Firenze, incendio nel sottopasso delle Cure: bruciano i libri di Marco. La sindaca: 'Azione gravissima' - Un incendio è divampato ... quale è coinvolto. Firenze, città di accoglienza e inclusione, ripudia atti come questo; è un attacco a Marco e all’intera città su cui è necessario fare luce in tempi ... (055firenze.it)