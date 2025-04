Fagioli chiese aiuto per pagare i debiti | i nomi dei 31 calciatori che hanno fatto bonifici per lui

Leggi su Fanpage.it

Nicolòera sommerso dainei confronti degli organizzatori del giro di scommesse illegali: il 24enne calciatore della nazionaledisperatamentea parecchi colleghi, ma soprattutto amici, per coprire le proprie pesanti perdite, si parla di milioni complessivi. In 31versatoper conto suo alla gioielleria su cui si appoggiava il sistema per la riscossione dei pagamenti attraverso finti acquisti di orologi di lusso. Tra loro anche gli ex compagni alla Juve Gatti e Dragusin.