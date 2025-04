Rapina choc a casa della consigliera Angela Galbiati uno dei malviventi chiede di patteggiare cinque anni

patteggiare la pena di 5 anni per la brutale Rapina nella notte nel giugno scorso in casa di Angela Galbiati, capogruppo in Consiglio comunale della lista di minoranza Biassono Civica, che ha rischiato di venire soffocata con un cuscino nella sua camera da letto. A concordarlo con la Procura di Monza è stato un cileno 30enne, che è stato identificato dai carabinieri. L'uomo, con problemi di droga e precedenti penali, ha già un'altra condanna che la giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Elena Sechi non ha voluto cumulare nel patteggiamento al massimo possibile della pena e che a luglio deciderà se accogliere o respingere ritenendolo incongruo. Intanto la vittima, che si è costituita parte civile con l'avvocata Anna Casiraghi, in caso di patteggiamento accolto non vedrà un euro come risarcimento per i monili in oro del valore di diverse migliaia di euro che le sono stati Rapinati e non sono mai stati ritrovati e per il terrore che ha provato quella notte, quando è stata fortunatamente salvata dal suo coraggio di urlare ripetutamente, permettendo così l'intervento del fratello e del figlio. Ilgiorno.it - Rapina choc a casa della consigliera Angela Galbiati, uno dei malviventi chiede di patteggiare cinque anni Leggi su Ilgiorno.it Biassono (Monza Brianza), 11 aprile 2025 - Ha chiesto dila pena di 5per la brutalenella notte nel giugno scorso indi, capogruppo in Consiglio comunalelista di minoranza Biassono Civica, che ha rischiato di venire soffocata con un cuscino nella sua camera da letto. A concordarlo con la Procura di Monza è stato un cileno 30enne, che è stato identificato dai carabinieri. L'uomo, con problemi di droga e precedenti penali, ha già un'altra condanna che la giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Elena Sechi non ha voluto cumulare nel patteggiamento al massimo possibilepena e che a luglio deciderà se accogliere o respingere ritenendolo incongruo. Intanto la vittima, che si è costituita parte civile con l'avvocata Anna Casiraghi, in caso di patteggiamento accolto non vedrà un euro come risarcimento per i monili in oro del valore di diverse migliaia di euro che le sono statiti e non sono mai stati ritrovati e per il terrore che ha provato quella notte, quando è stata fortunatamente salvata dal suo coraggio di urlare ripetutamente, permettendo così l'intervento del fratello e del figlio.

Rapina choc a casa della consigliera Angela Galbiati, uno dei malviventi chiede di patteggiare cinque anni. Rapina choc all'ora di pranzo: giovane immobilizzato in casa. Banditi scappano con il bottino. Rapina choc in pieno giorno, donna legata e picchiata in casa | Ladri in fuga con pochi euro. Pistola puntata alla testa di una donna all'appuntamento per un rapporto sessuale: rapina choc in casa. Rapina shock in casa a Roma: immobilizza la madre e violenta la figlia disabile. Seguita fino a casa e poi picchiata: rapina choc al Termo. Ne parlano su altre fonti

Rapina choc a casa della consigliera Angela Galbiati, uno dei malviventi chiede di patteggiare cinque anni - Biassono, la vittima in piena notte si era ritrovata tre uomini a volto coperto in camera da letto e ha rischiato di venire soffocata con un cuscino. In caso di patteggiamento accolto non vedrà un eur ... (msn.com)

Via Taglio, rapina in casa. Sequestrato dai ladri e legato a una sedia - Agguato in centro: anziano aggredito nell’androne e costretto a farli entrare. Appartamento svaligiato e porta bloccata dai malviventi per guadagnare tempo. (msn.com)

Rapina in casa, notte da incubo per la famiglia Carosi. Le reazioni dei vicini. I precedenti nel Reatino - RIETI - Notte da incubo nella piccola frazione di Ville Sant’Elia per la famiglia di un impresario reatino del legno - Salvino Carosi di 75 anni - quando, poco dopo le 23, quattro ... (ilmessaggero.it)