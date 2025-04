Il parlamento europeo di fronte agli scandali di corruzione

parlamento di Strasburgo è così vulnerabile di fronte alle lobby e come mai i reati finanziari sono così frequenti? Il video. Leggi Internazionale.it - Il parlamento europeo di fronte agli scandali di corruzione Leggi su Internazionale.it A due anni dal Qatargate, nuovi problemi scuotono l’assemblea. Perché ildi Strasburgo è così vulnerabile dialle lobby e come mai i reati finanziari sono così frequenti? Il video. Leggi

Il parlamento europeo di fronte agli scandali di corruzione. I deputati esortano l'UE a garantire la propria sicurezza | Attualità | Parlamento europeo. Von der Leyen alla vigilia dell'entrata in vigore dei dazi di Trump: "Pronti a reagire. Aspettiamo domani per calibrare la risposta". Che fare nell’era Trump? Il manifesto europeo di Mario Draghi. Riaccendete, vi prego, un lume sulla confusione tra Nato e Ue. Nasce la Sinistra europea per i popoli e il pianeta: «Sanzioni per gli invasori, no alla corsa agli armamenti». La Left al Parlamento europeo di fronte all'ipotesi scissione. Ne parlano su altre fonti

Difesa europea, Europarlamento approva Relazione: Pd dice sì, M5S attacca - Il rapporto approvato con 399 voti a favore, tra dem hanno votato no Tarquinio e Strada. Maggioranza divisa in tre. Conte (M5S): "Una follia dietro l'altra" Il Parlamento europeo ha approvato oggi a S ... (msn.com)

Il Parlamento Europeo approva la risoluzione per il riarmo: una scelta che alimenta la corsa agli armamenti - Il voto del Parlamento Europeo conferma la volontà di molti governi di allinearsi a una corsa agli armamenti dettata più da pressioni geopolitiche e interessi economici che da un’effettiva necessità ... (spondasud.it)

Genere non binario sulle carte di identità: sì del Parlamento Europeo, ok agli emendamenti di Zan, bocciato Vannacci - Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la relazione “Identity Cards”, segnando un passaggio storico nel riconoscimento dei diritti delle persone trans e non binarie. Il via libera è ... (gay.it)