I referendum su lavoro e diritti sabato iniziativa Cgil a piazza Cairoli

piazza Cairoli, l’iniziativa pubblica di avvio della campagna per il referendum che si terrà l’8 e il 9 giugno. Dalle 17:00 dibattiti sui temi del lavoro e dei diritti, testimonianze, interventi di lavoratori e lavoratrici, giovani, esponenti del sindacato, delle associazioni e dei. Messinatoday.it - I referendum su lavoro e diritti, sabato iniziativa Cgil a piazza Cairoli Leggi su Messinatoday.it Domani, a, l’pubblica di avvio della campagna per ilche si terrà l’8 e il 9 giugno. Dalle 17:00 dibattiti sui temi dele dei, testimonianze, interventi di lavoratori e lavoratrici, giovani, esponenti del sindacato, delle associazioni e dei.

I referendum su lavoro e diritti, sabato iniziativa Cgil a piazza Cairoli. Referendum, ecco la 120 piazze della Cgil del 12 aprile. "Il nostro voto è rivolta", sabato la giornata per i referendum sul lavoro. Referendum su Lavoro e Cittadinanza, sabato volantinaggi in 25 comuni della Brianza. Lavoro, diritti e cittadinanza: Foggia in piazza per i referendum dell’8 e 9 giugno. Sabato il via alla campagna per i referendum, la Cgil: “Più diritti e sicurezza sul lavoro”. Ne parlano su altre fonti

Referendum, all'auditorium San Carlo di Albenga l'incontro per le ragioni dei "Si" su diritti individuali, cittadinanza e lavoro - Si è tenuta nella serata di ieri, giovedì 10 aprile, presso l’Auditorium San Carlo di Albenga, l’assemblea pubblica organizzata dal Comitato Referendario del Ponente Savonese, incentrata su diritti in ... (savonanews.it)

Lavoro e cittadinanza, in vista del referendum si mobilita anche - Sinistra Italiana sarà in piazza Saffi "per ricordare l'importanza straordinaria del voto referendario" ... (forlitoday.it)

Referendum 8 e 9 giugno: i cinque quesiti, tra diritto del lavoro e tempi per ottenere la cittadinanza - MASSA-CARRARA – Nei giorni scorsi sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale i decreti con i quali il presidente della Repubblica ha indetto per domenica 8 e lunedì 9 giugno prossimi cinque refere ... (informazione.it)