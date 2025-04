Ilfoglio.it - Tra Calenda e il M5s

Abbiamo chiesto agli studenti universitari di ragionare attorno alla frase provocatoria di Carlorelativa al M5s: bisogna cancellarlo. È giusto? Ha senso? Cosa vuol dire politicamente? Scrivete anche voi a [email protected] : i migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati (qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi). Se non sei ancora iscritto alla newsletter del direttore Claudio Cerasa puoi farlo qui: è veloce, è gratis. “Bisogna cancellare il M5s” è lo slogan perfetto se vuoi perdere metà del campo progressista. L’appello disi rivolge più al suo elettorato che al paese. Una forza politica non si cancella: si sfida, si batte, oppure si comprende. Perché piaccia o no, il grillismo è stato la risposta a una crisi strutturale della rappresentanza politica.