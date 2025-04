Universalmovies.it - La Mummia | Tre nuovi attori per il cast del reboot

Il nuovo adattamento del classico della cinematografia “La” continua ad accoglierein vista delle riprese.Con l’ingaggio già confermato di Jack Reynor e Laia Costa, ildel nuovo film dedicato al classico mostro della Universal Pictures potrà contare sulla presenza di tre, ossia May Calamawy, Verónica Falcón e May Elghety. Deadline, che ha riportato per primo la notizia, non ha svelato il ruolo assegnato ai tre.May Calamawy si è fatta notare di recente per aver fatto parte della serie Marvel “Moon Knight“; la Falcón ha recitato in serie tipo Ozark e Perry Mason; Elghety, invece, ha ottenuto in carriera in diversi ruoli nella televisione egiziana.Lee Cronin dirigerà il film, e ne ha curato anche la sceneggiatura e la produzione (con la sua Doppelgängers), mentre Atomic Monster e Blumhouse Productions stanno co-finanziando il film.