Arrestato a 13 anni il palestinese Ahmad Manasra torna libero | Israele l’ha abbandonato in mezzo al deserto

Arrestato a 13 anni, il palestinese Ahmad Manasra torna libero: Israele l'ha abbandonato in mezzo al deserto.

Storia di Ahmad Manasra: arrestato a 13 anni e rilasciato malato mentale dopo dieci anni di prigione in Israele - Ahmad Manasra, un palestinese arrestato all'età di 13 anni per il presunto coinvolgimento in un attacco con coltello, è stato rilasciato giovedì dopo aver scontato nove anni e mezzo di carcere. (globalist.it)

