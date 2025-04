The Couple Antonino Spinalbese finisce subito nel mirino degli autori | due richiami in poche ore

Couple e già si accendono le dinamiche: Antonino Spinalbese riceve due richiami dagli autori, mentre circola il gossip su un presunto flirt con Brigitta Boccoli. Sono passati pochi giorni dall'inizio di The Couple, il nuovo reality show che ha preso il posto del Grande Fratello, ma i concorrenti iniziano già a interagire tra loro e ad ambientarsi nel celebre loft dei Lumina Studios, lo stesso in cui hanno vissuto per oltre sei mesi i gieffini. Tuttavia, non tutto sta filando liscio: Antonino Spinalbese è stato già richiamato per ben due volte dagli autori del programma. Due richiami in pochi giorni: Antonino fa già discutere L'ex compagno di Belen Rodriguez, come molti dei suoi coinquilini, non è nuovo al mondo dei reality. Spinalbese è stato infatti .

