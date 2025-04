Liberoquotidiano.it - Pellegrini contro Sinner? Bertolucci la smonta con 4 parole

Uno degli sport più in voga tra i grandi atleti - stranieri e non - sembra proprio l'attacco gratuito a Jannik. Sì, perché l'azzurro è ancora al centro della bufera dopo aver accettato il patteggiamento con l'agenzia mondiale anti-doping che lo ha costretto a rimanere fermo ai box da ormai due mesi. Per fortuna, però, i suoi acerrimi rivali non sono riusciti al colmare il gap in classifica con l'altoatesino per strappargli lo scettro di numero uno al mondo. In questo mondo,potrà partecipare agli internazionali di Roma da testa ancora da tennista più forte del pianeta. Ma gli hater si moltiplicano ogni giorno di più. Dopo Nick Kyrgios e Novak Djokovic, Federicaè tornata a polemizzareJannik. Intervistata dal Corriere della Sera, la Divina ha punzecchiato il connazionale: "e il mio fisioterapista si beve una birra e investe qualcuno non è colpa mia ma è mia responsabilità se usa una crema su di me e risulto positivo.