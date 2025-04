Mickey Rourke accusato di omofobia al GF inglese gli autori lo ammoniscono | “Potrebbe scattare l’espulsione”

Mickey Rourke è tra i concorrenti del Grande Fratello inglese. L'attore è stato ammonito dagli autori del reality per affermazioni ritenute omofobe, delle quali si sarebbe poi scusato. Leggi su Fanpage.it è tra i concorrenti del Grande Fratello. L'attore è stato ammonito daglidel reality per affermazioni ritenute omofobe, delle quali si sarebbe poi scusato.

Mickey Rourke accusato di omofobia al GF inglese, gli autori lo ammoniscono: "Potrebbe scattare l'espulsione". Mickey Rourke, insulti omofobi e body shaming al Grande Fratello UK. L'attore a rischio espulsione per «compor. "È omofobo". Mickey Rourke nella bufera al Grande Fratello: ecco cos'è successo. 10 grandi attori che hanno rifiutato 10 grandi film. Frasi omofobe e body shaming. Mickey Rourke a rischio espulsione al Grande Fratello UK. È omofobo Mickey Rourke nella bufera al Grande Fratello | ecco cos' è successo. Ne parlano su altre fonti

Mickey Rourke, insulti omofobi e body shaming al Grande Fratello UK. L'attore a rischio espulsione per «comportamenti inappropriati» - Mickey Rourke non è certo uno stinco di santo. Abuso di droghe, alcol e scelte professionali discutibili soprattutto negli Anni ’90 hanno contribuito al suo declino, da sex symbol ... (msn.com)

Mickey Rourke al Grande Fratello Vip UK, l’attore racconta il declino della sua carriera ma rischia già l’espulsione per frasi omofobe - Mickey Rourke entra nella casa del Grande Fratello Vip UK: l'attore rischia già l'espulsione dopo appena tre giorni! Intanto, fa mea culpa per la sua carriera in declino. (cinematographe.it)

"È omofobo". Mickey Rourke nella bufera al Grande Fratello: ecco cos'è successo - La star del cinema è finita al centro del dibattito in rete a causa di alcune dichiarazioni offensive nei confronti di JoJo Siwa ... (msn.com)