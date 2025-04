Tvzap.it - Alberto Stasi ottiene la semilibertà, la mamma di Chiara Poggi rompe il silenzio: l’intervento lapidario

Leggi su Tvzap.it

Una notizia che scuote nuovamente l’opinione pubblica italiana:, condannato per l’omicidio di, ha ottenuto la. La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano riapre ferite mai del tutto rimarginate, riportando alla ribalta un caso che ha segnato profondamente il Paese. Rita Preda, ladi, commenta la notizia con amarezza.Leggi anche: Garlasco, arriva la decisione del tribunale su: cosa farà adessoLeggi anche: Garlasco, spunta la prova che cambia tutto: chi avrebbe mentitolaIl caso di Garlasco è stato caratterizzato da un iter giudiziario lungo e complesso. Dopo due assoluzioni in primo grado e in appello, la Cassazione ha annullato le sentenze, portando a un nuovo processo che si è concluso con la condanna definitiva dell’imputato nel 2015.