Bergamonews.it - Gara di solidarietà per la piccola Alessia che lotta contro un tumore al cervello: raccolti già 35mila euro

Bergamo. Su GoFundMe è scattata unadiper la, una bimba di Bergamo di 8 anni con un medulloblastoma metastatico al. Dopo la diagnosi, arrivata a febbraio,“ha subito un intervento chirurgico di sei ore e due cicli di chemioterapia che l’hanno ridotta a un filo d’erba. Ora – racconta il papà, Roberto Daminelli – affronta la fase più delicata: riabilitazione motoria, autotrapianto di midollo e radioterapia mirata”.“La riabilitazione nmotoria intensiva non è interamente coperta dal sistema sanitario nazionale, inoltre dovremo sostenere spese per spostamenti in centri specializzati e sistemazioni durante le cure”, spiega Roberto, che ha deciso di lanciare l’iniziativa online arrivata ain soli cinque giorni.Laè in cura all’Istituto dei tumori di Milano.