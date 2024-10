Sport.quotidiano.net - Tennis. Prima sconfitta per lo Sporting. Il Ct Rungg si impone ed è primo

(Di martedì 22 ottobre 2024)stagionale per la formazione di serie A1 delloClub Sassuolo, che sui campi di casa dà strada agli altoatesini del CT, che proprio in virtù della vittoria (5-1 il punteggio finale) ottenuta contro i sassolesi si prendono la testa della classifica a punteggio pieno. Dopo l’uno a uno maturato a margine dei primi due singolari (vittoria per Masur,al terzo set per Bondioli contro Gaio) il piano si è tuttavia inclinato per la squadra di casa, che ha perso per un infortunio all’anca Enrico Dalla Valle, uno dei suoi giocatori di punta costretto a ritirarsi dopo pochi games.