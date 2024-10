Sveva Casati Modignani si racconta a Francesca Fialdini, a Le Ragazze. Anticipazioni (Di martedì 22 ottobre 2024) Francesca Fialdini va in onda stasera 22 ottobre 2024 con una nuova puntata de Le Ragazze, programma televisivo in onda su Rai3. Tra le storie della puntata c’è grande attesa per il servizio su Sveva Casati Modignani, l’autrice di romanzi rosa che ha conquistato il panorama letterario contemporaneo con oltre 12 milioni di copie vendute. Il programma cult della Fialdini offre un racconto piuttosto intenso della scrittrice, un ritratto dei suoi inizi: dal primo articolo che ha scritto in veste di giornalista fino alla sua vocazione di diventare scrittrice. Dilei.it - Sveva Casati Modignani si racconta a Francesca Fialdini, a Le Ragazze. Anticipazioni Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 22 ottobre 2024)va in onda stasera 22 ottobre 2024 con una nuova puntata de Le, programma televisivo in onda su Rai3. Tra le storie della puntata c’è grande attesa per il servizio su, l’autrice di romanzi rosa che ha conquistato il panorama letterario contemporaneo con oltre 12 milioni di copie vendute. Il programma cult dellaoffre un racconto piuttosto intenso della scrittrice, un ritratto dei suoi inizi: dal primo articolo che ha scritto in veste di giornalista fino alla sua vocazione di diventare scrittrice.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sveva Casati Modignani - chi è e quali sono i suoi libri più famosi - Durante la sua carriera, soprattutto agli inizi, è stata anche giornalista e impiegata in una galleria d’arte. Sin da bambina, il padre l’ha incoraggiata alla lettura: la scrittura è sempre stata nel suo destino. Diversi i suoi successi, come Festa di Famiglia, Suite 405, Un battito d’ali, 6 Aprile ’96, La moglie magica, E infine una pioggia di diamanti, Come vento selvaggio, o ancora Il ... (Dilei.it)

Sveva Casati Modignani - chi era il marito Nullo Cantaroni - In un’intervista a Confidenze ha chiosato: “Per carità! Me ne è bastato uno”. Si erano sposati nel 1978, dopo un periodo di amore clandestino. Ma lui voleva essere imboccato e lavato solo da me e l’ho tenuto per vent’anni, è spirato fra le mie braccia” ha rivelato sempre la scrittrice. La malattia è stata molto provante per entrambi. (Dilei.it)