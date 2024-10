Rottura nel canale tombato, maxi parcheggio a mollo da giorni: “Auto e moto bloccate nei garage” (Di martedì 22 ottobre 2024) Modena, 22 ottobre 2024 – Auto e moto prigioniere nei garage sott’acqua. Da due giorni il piano - 2 del maxi parcheggio sotterraneo di via Marianini – 250 locali tra garage e cantine da più o meno 15 metri l’uno – è allagato e il livello non accenna a scendere: gli accessi sono impossibili, l’acqua arriva alla maniglia delle porte, praticamente più di un metro di altezza. Sul posto ci sono ininterrottamente personale della protezione civile, oltre ad addetti Hera, sono arrivati domenica sera i vigili del fuoco. È stato possibile tirar fuori, con molta fatica, trainandola praticamente nella ‘piscina’, solo un’Auto perché era a Gpl e poteva essere pericoloso lasciarla dentro. Ilrestodelcarlino.it - Rottura nel canale tombato, maxi parcheggio a mollo da giorni: “Auto e moto bloccate nei garage” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Modena, 22 ottobre 2024 –prigioniere neisott’acqua. Da dueil piano - 2 delsotterraneo di via Marianini – 250 locali trae cantine da più o meno 15 metri l’uno – è allagato e il livello non accenna a scendere: gli accessi sono impossibili, l’acqua arriva alla maniglia delle porte, praticamente più di un metro di altezza. Sul posto ci sono ininterrottamente personale della protezione civile, oltre ad addetti Hera, sono arrivati domenica sera i vigili del fuoco. È stato possibile tirar fuori, con molta fatica, trainandola praticamente nella ‘piscina’, solo un’perché era a Gpl e poteva essere pericoloso lasciarla dentro.

