Risorse per Roma, Paolo Orneli verso la nomina ad amministratore unico (Di martedì 22 ottobre 2024) Manca solo l'ufficialità ma, salvo sorprese dell'ultima ora, entro giovedì Paolo Orneli dovrebbe essere nominato da Roberto Gualtieri amministratore unico di Risorse per Roma, società in house di Roma Capitale che si occupa di urbanistica e patrimonio e da un anno anche del servizio scolastico Romatoday.it - Risorse per Roma, Paolo Orneli verso la nomina ad amministratore unico Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Manca solo l'ufficialità ma, salvo sorprese dell'ultima ora, entro giovedìdovrebbe essereto da Roberto Gualtieridiper, società in house diCapitale che si occupa di urbanistica e patrimonio e da un anno anche del servizio scolastico

Arrivano nuove risorse per il servizio scolastico integrato di Roma - Il servizio scolastico integrato della Capitale, gestito da Risorse per Roma si rafforza con l’arrivo di nuove risorse che andranno a rinforzare l’organico di educatrici ed educatori scolastici. "Con i nuovi addetti al servizio scolastico integrato forniremo un supporto fondamentale a... (Romatoday.it)

L’acqua sbarca al Cinema : alla Festa di Roma un concorso e una rassegna dedicati alle risorse idriche - Allo stand si giungerà percorrendo un simbolico “blu carpet” per ricordare e sottolineare l’importanza delle risorse idriche. L’acqua arriva alla Festa del Cinema di Roma: la risorsa idrica viene raccontata attraverso lo sguardo di giovani videomaker e grandi registi. . I nove titoli (Nel tempo di Cesare di Angelo Loy, Watermark Jennifer Baichal e Edward Burtynsky, L’isola della cura di Alex ... (Lanotiziagiornale.it)

Il Pd attacca ancora Roma : “Diano più agenti e più risorse”. E parte una raccolta firme - Sono soddisfatto per ora del fatto che il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, venga lunedì – ha detto a margine di un’iniziativa –. Le amministrazioni comunali di Bologna e dei Comuni della Città metropolitana, hanno spiegato ieri in una nota i dem bolognesi, “hanno sempre considerato la prevenzione dei reati e la promozione di una cultura della sicurezza integrata come una priorità”, e il ... (Ilrestodelcarlino.it)