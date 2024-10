Anteprima24.it - Primari del Cardarelli in piazza per le Giornate Napoletane della Salute

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlè indel Plebiscito il prossimo weekend per orientare i cittadini su alcune tematiche diin cui l’ospedale napoletano è una riconosciuta eccellenza. Il focus dell’attività, infatti, si incentrerà su alcuni incontri illustrativi che permetteranno ai cittadini di conoscere i servizi dell’ospedale e avere le informazioni giuste per individuare a chi rivolgersi in caso di bisogno. Ad essere protagonisti, presso lo spazio dedicato all’Azienda Ospedaliera “Antonio”, saranno: l’unità di diabetologia sabato alle ore 11.00 col focus “Il Diabete in gravidanza: consigli utili per lamamma e del bambino” il reparto di chirurgia plastica sabato alle ore 12.00 col focus “Benessere e bellezza: le opportunitàchirurgia plastica” il reparto grandi ustionati sabato alle ore 16.