Primari del Cardarelli in piazza per le Giornate Napoletane della Salute

Focus sulle eccellenze del Cardarelli, pazienti protagonisti degli incontri tematici con domande e testimonianze Napoli. Il Cardarelli è in piazza del Plebiscito il prossimo weekend per orientare i cittadini su alcune tematiche di Salute in cui l'ospedale napoletano è una riconosciuta eccellenza. Il focus dell'attività, infatti, si incentrerà su alcuni incontri illustrativi che permetteranno ai cittadini di conoscere i servizi dell'ospedale e avere le informazioni giuste per individuare a chi rivolgersi in caso di bisogno. Ad essere protagonisti, presso lo spazio dedicato all'Azienda Ospedaliera "Antonio Cardarelli", saranno: l'unità di diabetologia sabato alle ore 11.00 col focus "Il Diabete in gravidanza: consigli utili per la Salute della mamma e del bambino" il reparto di chirurgia plastica sabato alle ore 12.

Ospedale Cardarelli in piazza del Plebiscito : eventi informativi per la salute questo weekend - Gli specialisti dell’ospedale saranno a disposizione con strumentazione adeguata per effettuare consulti immediati e fornire consigli personalizzati, rendendo l’incontro non solo informativo, ma anche pratico. La presenza di esperti, come il direttore sanitario dell’Azienda, Mario Massimo Mensorio, e dei primari dell’ospedale, evidenzia l’importanza dell’evento e la volontà di creare un dialogo ... (Gaeta.it)

