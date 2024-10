Gaeta.it - Napoli e la sostenibilità: verso una nuova era urbanistica secondo Carlos Moreno

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laurbana si afferma sempre di più come tema cruciale per il futuro delle città europee, enon rimane fuori da questo dibattito. Il professore, rinomato esperto in economiae docente alla Sorbona di Parigi, ha recentemente partecipato a un’importante tavola rotonda intitolata “The close city”, svoltasi presso il Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II. Durante l’evento,ha illustrato la propria teoria sui centri urbani sostenibili, sottolineando comepossa abbracciare un modello efficace di sviluppo urbano. Il concetto della città dei 15 minutiha esposto la propria visione della città dei 15 minuti, un modello che permette ai cittadini di accedere a servizi essenziali e attività quotidiane senza dover percorrere lunghe distanze.