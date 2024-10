Gaeta.it - Mons. Syukur rifiuta la porpora: le motivazioni dietro la scelta del Vescovo di Bogor

(Di martedì 22 ottobre 2024) Papa Francesco, il leader spirituale della Chiesa Cattolica, ha recentemente accolto la richiesta di. Paskalis Brunodi, in Indonesia, di non essere elevato al rango di Cardinale durante il prossimo Concistoro. La decisione è stata comunicata dal portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, che ha sottolineato come ildesideri dedicarsi ulteriormente alla sua crescita personale nella vita sacerdotale, nonché al servizio della Chiesa e del popolo di Dio. Questo gesto riflette non solo le ambizioni di, ma anche un'interpretazione più contemporanea del ruolo ecclesiastico e dei valori di servizio e umiltà che la Santa Sede promuove. Il concistoro imminente Il 6 ottobre 2023, Papa Francesco ha sorpreso la comunità cattolica globalmente annunciando un nuovo Concistoro in programma per l'8 dicembre.